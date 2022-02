Altmeister Großwallstadt – HC Elbflorenz will den ersten Sieg 2022

Im Jahr 2015 erhielt der Verein bspw. keine Lizenz für die 2. Liga und musste zwangsläufig in die 3. Liga absteigen. Zuletzt hatte sich Großwallstadt aber wieder etwas stabilisiert und erreichte in der letzten Spielzeit den sechsten Rang.

In dieser Saison läuft es hingegen bislang sehr durchwachsen. Nach einem missglückten Saisonstart konnte man zuletzt immerhin eine Serie von fünf Niederlagen am Stück durch einen knappen Sieg gegen Coburg beenden. 11-facher Torschütze in diesem Spiel war Tom Jansen. Der Halbrechte ist neben dem Rückraumlinken Savvas Savvas und Spielmacher Mario Stark eine der zentralen Figuren im Spiel des TVG. Zudem hat Trainer Ralf Bader mit Torwart Jan-Steffen Minerva und Rechtsaußen Pierre Busch, weitere wichtige Spieler an der Hand. Leistungsträger ist zudem der durchsetzungsfähige Kreisspieler Dino Corak. Der andere Kreisläufer Thomas Rink sorgt vor allem in der Abwehr für Stabilität. Die Mannschaft holte bisher in 20 Spielen 15:25 Punkte. Damit ist Großwallstadt derzeit mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel gewann der HC Elbflorenz bei den Unterfranken mit 23:25, nachdem die Dresdner zur Halbzeit noch mit 13:10 zurückgelegen hatten. Insgesamt ist der TV Großwallstadt ein Team, welches vor allem im Rückraum viel Qualität besitzt und nach dem Erfolg gegen Coburg eine positive Serie starten möchte.

Der HC Elbflorenz will hingegen endgültig wieder in die Erfolgsspur finden. Nach der Niederlage gegen Lübeck-Schwartau und dem Remis gegen Emsdetten soll der erste Sieg im Jahr 2022 her. HCE-Rückraumspieler Rene Zobel zu den bisherigen Spielen im neuen Jahr:

„Mit dem Jahr 2022 können wir bisher noch nicht zufrieden sein, da wir mit einer Niederlage und einem glücklichen Unentschieden gestartet sind. Positiv kann man trotzdem hervorheben, dass wir uns nach einem Fünf-Tore-Rückstand in Emsdetten zurück gekämpft haben. Für uns geht es jetzt darum über eine gute Abwehr wieder in den zwischenzeitlichen Flow aus der Hinrunde zu kommen und die knappen Spiele am Ende für uns zu entscheiden.“

Für einen Erfolg muss bei den Tigern eine weitere Steigerung her, vor allem in der Abwehr. Nach dem Spiel in Emsdetten war Trainer Rico Göde zudem nicht mit allen Einzelleistungen einverstanden. Der ein oder andere Akteur der Dresdner wird gegen den TVG eine Schippe drauflegen müssen. Dass die Dresdner Handballer dabei erneut Zuschauer begrüßen dürfen, sollte das Team von HCE-Coach Rico Göde zusätzlich motivieren. Der HC Elbflorenz Dresden hofft dabei auf einen ähnlichen Zuschauerzuspruch wie zuletzt, um noch einmal ein paar Extraprozente bei einer Mannschaft hervorzurufen.

Rene Zobel zum kommenden Gegner: „Ich denke, mit Großwallstadt kommt eine Mannschaft mit guten Rückraumschützen zu uns, die es gilt vor Aufgaben zu stellen. Wir dürfen dem TVG nicht zu viele leichten Tore zu ermöglichen. Für uns geht es im Wesentlichen darum, wieder eine bessere Abwehr zu stellen als in der bisherigen Rückrunde.“

Quelle: Wolfram Wegehaupt