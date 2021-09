Am Wochenende ist „Tag des Friedhofs“ in Dresden

Spezielle Veranstaltungen bieten unter anderem der Alte Annenfriedhof, der Alte Katholische Friedhof und der Äußere Plauensche Friedhof an. So gibt es Führungen, Gesprächs- und Beratungsmöglichkeiten sowie Musik, spannende Ausstellungen, Grabkunst und Ideen rund um die Grabgestaltung. Der „Tag des Friedhofs“ wurde auf Initiative der Friedhofsgärtner ins Leben gerufen und findet jährlich bundesweit an jedem dritten Wochenende im September statt.