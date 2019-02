Am Wochenende kommt hier keine Langeweile auf!

"Leipzig im Detail"

So lautet die Ausstellung des Leipziger Fotografen Philipp Kirschner. Auf den 45 Bildern sind berühmte Leipziger Sehenswürdigkeiten in Schwarz-Weiß zu sehen. Er möchte so die Leipziger daraufhin testen, wie gut sie ihr eigenes Stadtbild kennen.

Die Ausstellung "Leipzig im Detail" ist noch bis zum 3. März in den Promenanden Hauptbahnhof zu besuchen.