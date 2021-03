Leipzig- Seit dem Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend stehen die Bänder bei Amazon in Leipzig still. Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Streik diesmal in einer „stillen Form“ statt.

So blieben die Teilnehmer einfach zu Hause und beteiligen sich so an einer bundesweiten Aktion, so Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Schneider. Grund für den Streik ist wie bisher auch die Ablehnung Amazons von Flächentarifverträgen für den Einzel- und Versandhandel.