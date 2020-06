Amazon-Mitarbeiter in Leipzig streiken

Zwischen 400 und 500 Beschäftigte von Amazon in Leipzig haben mit Beginn der Nachtschicht am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Zu dem Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi, um für die Beschäftigten einen Tarifvertrag auszuhandeln, aber auch deren Gesundheitsschutz abzusichern. Der Streik fand unter dem Motto „Gute und gesunde Arbeit“ statt. Nach Ende Januar ist es in diesem Jahr der zweite Streik bei Amazon. Anders als damals gab es entsprechend der Corona-Vorgaben dieses Mal keine Großversammlung.