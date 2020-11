Amiga-Platte & Seifendose – Alltagsgegenstände der DDR im Fokus

Der Cottbuser Künstler ordnet Alltagsgegenstände aus der DDR-Zeit als Installation an und ermöglicht so neue Sichtweisen. Die Ausstellungsstücke wecken gerade bei Gorbitzern vertraute Erinne-rungen, denn viele leben bereits seit Jahrzehnten in diesem Stadtteil. Ob eine Seifendose oder eine Thermoskanne, ein Korb für Wäscheklammern oder der unverwüstliche Mixer RG 28 – alle Gegenstände wurden in der DDR designt und gehörten zum Alltag vieler Menschen.

Allen Ausstellungsstücken gemeinsam ist die Farbe Orange in den unterschiedlichsten Nuancen. „Orange war die dominierende Farbe der 70er Jahre“, erklärt Martin Maleschka. „Auch die ersten Plattenbauten vom Typ WBS 70 entstanden in dieser Zeit. Mit der Farbe Orange möchte ich die Verbindung zu dem ungewöhnlichen Ausstellungsraum in einer Plattenbauwohnung betonen.“