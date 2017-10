An Apple a Day keeps the Doctor away

Leisnig – Ein Tag ganz im Zeichen des Apfels. In Leisnig bekommt das beliebte Obst am ersten Oktoberwochenende regelmäßig einen eigenen Ehrentag.

Der Apfel ist das liebste Obst der Deutschen. Mehr als 23 Kilogramm werden pro Kopf im Jahr gegessen. Grund genug dem Apfel einen ganzen Tag zu widmen. In Leisnig findet dies seit nun mehr 13 Jahren am ersten Oktoberwochenende statt.

Von der Weinverkostung über die Bestimmung der vielen verschieden Apfelsorten drehte sich an diesem Wochenende alles um den Apfel. Absolutes Highlight war jedoch die Plantagenrundfahrt mit der Minibahn „Schlandrian“ durch das sächsische Anbaugebiet.