Analyse belegt: AfD-Wähler glauben besonders oft an Verschwörungen

Das Forschungsteam um den Sozialpsychologen Prof. Dr. Oliver Decker, Leiter des Else-Frenkel-Brunswik-Instituts (EFBI) an der Universität Leipzig, sieht damit frühere Forschungsergebnisse bestätigt. Die deuten darauf hin, dass Wähler der AfD besonders häufig antidemokratische Einstellungen vertreten. "Wir sehen, dass gerade die AfD-Wähler am stärksten an Verschwörungserzählungen glauben", sagt Decker. "In letzter Zeit gab es immer wieder öffentliche Diskussionen, wie weit die Corona-Proteste auch von Anhängern der Grünen oder Linken mitgetragen werden. Unsere Daten zeigen jedoch, dass diese weniger anfällig für eine Verschwörungsmentalität sind."