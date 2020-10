Analyse zeigt: In Leipzig finden Studenten eher einen Nebenjob

Weniger Studentenjobs in Dresden

Dresden liegt mit einem Rückgang von 51% auf dem 10. Platz der 14 untersuchten Städte. Chemnitz wird in der Liste nicht berücksichtigt. In der gesamten Bundesrepublik ist ein deutlicher Rückgang an Studentenjobs nachzuweisen, wobei dieser weit über die allgemeine Entwicklung auf den Arbeitsmarkt hinausgeht. So belegen die großen Wirtschaftsmetropolen Hamburg (-56%) und Frankfurt am Main (-57%) die beiden letzten Plätze in der Analyse.