In der Dresdner Zeitenströmung geht es jetzt bunt zur Sache. Die neue Ausstellung „Andy Warhol - Pop Art Identities“ zeigt einige der bedeutendsten Exponate des US-Amerikanischen Künstlers. Von Marilyn Monroe, über Mao Zedong, bis hin zur berühmten Campbell's Tomatensuppe, ist in zahlreichen Räumen die künstlerische Entwicklung Warhols dargestellt. 130 Originalexemplare können dabei von den Besuchern betrachtet.

Andy Warhol, der sich stets in einem Spagat zwischen Marketing und Kunst bewegte, hat in seinem Werk oft versucht aus Gebrauchsgegenständen Kunst zu machen und andersherum. Dadurch werden alltägliche Dinge in einem neuen Licht dargestellt. Es wird ihnen sozusagen eine Identität gegeben. Aber auch Andy Warhols eigene Identität ist ein bedeutendes Thema der Präsentation. So ist die Ausstellung in sechs Abschnitte geteilt, in welchen verschiedene Facetten aus Warhols Identität beleuchtet werden.

Besucher können sich die Ausstellung noch bis zum 12. Juni dieses Jahres anschauen. Tickets sind ab 14€ im Onlineshop unter www.warhol-exhibition.com erhältlich.