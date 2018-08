Angebliche Durchsuchung sorgt für Wirbel

Am Donnerstagmorgen folgte nun die nächste Schlagzeile. Vier Mitarbeiter des Landeskriminalamtes betraten die Geschäfträume des Regionalligisten im Stadion an der Gellertstraße. Der Grund war zunächst unbekannt. Am Nachmittag löste Insolvenzverwalter Siemon das Rätsel in einer offiziellen Pressemitteilung auf. Darin spricht er von einer Durchsuchung der Geschäftsräume: "In einem gegen Bauch geführten Ermittlungsverfahren haben vier Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen am 23.08.2018 die Geschäftsstelle des Chemnitzer FC durchsucht. Die Durchsuchung wurde vom Insolvenzverwalter RA Siemon unterstützt. Insolvenzverwalter und Chemnitzer FC erteilen den Ermittlungsbehörden alle angeforderten Informationen und leisten Hilfestellung bei der Ermittlung aufzuklärender Sachverhalte."