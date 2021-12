Angriff auf Leipziger Moschee

Laut Polizeidirektion Leipzig bewegten sich am Montagabend circa 60 bis 80 Personen auf der Eisenbahnstraße in stadtauswärtige Richtung. Dabei entzündeten sie u.a. auch Pyrotechnik und beschädigten mindestens fünf Fahrzeuge durch Flaschenwürfe. Danach gingen sie weiter in Richtung der Hermann-Liebmann-Straße. Unterwegs bewarfen sie einen Funkwagen der Polizei mit Steinen und Farbbeuteln. Die Frontscheibe des Wagens wurde dabei beschädigt. Ebenso steckten sie Mülltonnen in Brand und beschädigten mehrere Fensterscheiben einer nahegelegenen Moschee.