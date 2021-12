Angriff auf Leipziger Moschee

Laut dem Medium BILD trafen sich die vermummten Personen an der Eisenbahnstraße. Anfänglich zerstörten sie wohl Scheiben von Autos und umliegenden Häusern. Außerdem sollen Mülltonnen gebrannt haben. Die Extremisten sollen ebenfalls Flaschen und mit Farbe gefüllte Beutel in Richtung von Polizeibeamten geworfen haben. Die Polizei hat elf Personen in Gewahrsam genommen haben. Nun wird ermittelt.