Dresden - In Sachsen sind derzeit knapp 4.200 Flüchtlinge aus der Ukraine in Erstaufnahmeeinrichtungen untergekommen. Die meisten kamen in Leipzig unter. Dahinter rangieren Dresden und Chemnitz. Aber wohin müssen sich die Flüchtlinge wenden, um sich in Sachsen zu integrieren? Welche Fragen haben sie, wenn sie nach Deutschland kommen? Natalija Bock kennt als Dolmetscherin für ukrainische Sprache die Anlaufstellen für die Flüchtlinge.