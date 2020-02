Anmeldestart für das Mediencamp 2020

Heubach- Im Sommer vom 19. bis 25. Juli 2020 verwandelt sich das Freizeitcamp Heubach wieder in das größte Open-Air-Medienstudio in Mitteldeutschland.

Zum siebten Mal veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft der mitteldeutschen Landesmedienanstalten ein großes medienpädagogisches Feriencamp. Hier werden Mädchen und Jungen eine spannende Sommer-Ferien-Medien-Zeit geboten. Insgesamt können 60 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren, die schon immer an einer Medienproduktion mitwirken wollten. Wen das anspricht, sollte sich bis zum 20. April 2020 unter www.mitteldeutsches-mediencamp.de anmelden.

In dem Mitteldeutschen Mediencamp haben die Teilnehmer die Möglichkeit eigene Medienprodukte zu entwickeln, sie zu entwickeln und diese anschließend selbst zu produzieren. In fünf Gruppen werden Videoclips, Hörspiele, Trickfilme oder Reportagen nach den Ideen und Vorstellungen der jungen Medienmacher umgesetzt. Dabei werden sie von fachkundigen Medienpädagogen der sächsischen Landesmedienanstalt, der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und der Thüringer Landesmedienanstalt unterstützt. Ein freizeitpädagogisches Team sorgt für jede Menge Action und Spaß. Die Woche endet mit einer erlebnisreichen und spannenden Abschlusspräsentation für Familie und Freunde. Bei dem Mediencamp können junge Menschen zusammentreffen, ihre Interessen und Medienvorlieben austauschen, sowie andere Lebenswelten kennenlernen und mittels aktiver Medienarbeit ihre Medienkompetenz erweitern. Wichtig ist auch das soziale Miteinander, das durch das tägliche miteinander in der Gruppe gefördert wird.

Es entstehen Kosten in Höhe von 199,00 Euro pro Teilnehmer, diese setzten sich aus Übernachtung und Vollverpflegung inklusive medien- und freizeitpädagogischen Programm zusammen. An- und Abreise erfolgt individuell durch die Eltern oder kann nach Absprache für Teilnehmende aus Sachsen und Sachsen-Anhalt organisiert werden.