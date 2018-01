Anmeldung zum Firmenlauf ab sofort möglich

Chemnitz – Der Termin für den diesjährigen WiC Firmenlauf Chemnitz steht fest.

Am 5. September 2018 startet die bereits 13. Auflage der sportlichsten Netzwerkparty in Chemnitz. Anmeldungen sind ab sofort und noch bis zum 24. August unter www.firmenlauf-chemnitz.de möglich. Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Start und Zielbereich wieder auf dem Richard-Hartmann-Platz an der Hartmannstraße sein. Der Startschuss zum Lauf erfolgt um 18.30 Uhr.

Wie immer steht dabei nicht nur die sportliche Herausforderung im Mittelpunkt, sondern auch die Kreativität der teilnehmenden Firmen. Im vergangenen Jahr ist mit mehr als 7.600 Läuferinnen und Läufern ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt worden. Maximal können 10.000 Sportler am WiC Firmenlauf teilnehmen. Für dieses Jahr ist also noch Luft nach oben.