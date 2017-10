Anschlag auf AfD Büro

Chemnitz – Im Chemnitzer Zentrum ist in der Nacht zu Samstag ein Anschlag auf ein AfD Büro verübt worden.

© Sachsen Fernsehen/ Symbolbild

Kurz vor 1 Uhr hatten Zeugen einen brennenden Müllbehälter an der Tür des AfD Büros an der Theaterstraße gemeldet. Polizeibeamte konnten kurz nach ihrem Eintreffen einen 22-Jährigen deutschen Tatverdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe stellen und vorläufig festnehmen. Das Feuer wurde unterdessen von einem Anwohner mittels Wassereimer gelöscht.

Der Tatverdächtige, welcher zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft, auch wegen eines noch offenem Haftbefehls, einem Haftrichter vorgeführt.