Anschlag auf Restaurant «Mangal» – Haftbefehl gegen Zeuge erlassen

Dazu habe er ein Fenster manipuliert, so dass mehrere Unbekannte in der Nacht zum 18. Oktober 2018 dort einsteigen konnten, heißt es in der Anklage. In den Räumen hätten sie Brandbeschleuniger verteilt und angezündet. Dafür soll der aus der Türkei stammende Gastwirt ihnen 50 000 Euro gezahlt haben. Er hatte dagegen stets behauptet, die Täter seien in der rechtsextremen Szene zu suchen. Vor Gericht hat er die Vorwürfe über seinen Anwalt bestritten. Der nun in Untersuchungshaft sitzende Zeuge soll ein Bekannter des Angeklagten sein und diesen belastet haben. Die Verteidigung hatte dessen Glaubwürdigkeit aber schon zum Prozessauftakt erheblich in Zweifel gezogen. Für den Prozess hat das Landgericht Chemnitz derzeit weitere Verhandlungstage bis Anfang September vorgesehen. (dpa)