Anstehende Demonstrationen für das Wochenende

Chemnitz- Für Samstag sind mehrere Versammlungen in der Innenstadt gemeldet.

Ab 10.30 Uhr treffen sich Friedensgruppen am Roten Turm. Von dort geht die Demonstrationsroute unter anderem über die Straße der Nationen, die Brückenstraße, Am Wall entlang und endet wieder am Roten Turm. Auf dem Parkplatz an der Johanniskirche findet von 15 bis 20 Uhr die stationäre Kundgebung unter dem Motto „Herz statt Hetze“ statt.

Von 16 bis 17:30 Uhr wird es einen Demonstrationsmarsch von Pro Chemnitz geben. Dieser beginnt am Karl-Marx-Kopf und führt weiter über die Theaterstraße, Bahnhofsstraße und Brückenstraße.

Von 17 bis 19 Uhr geht die Demonstration des AfD Landesverbands Sachsen mit Start am Büro auf der Theaterstraße 15 los. Die Route führt über die Brückenstraße, Bahnhofsstraße, Falkeplatz und wieder zurück zur Theaterstraße.

Auch am Sonntag wird es eine Kundgebung durch eine Privatperson unter dem Motto „Chemnitzer Bürger setzen ein demokratisches Zeichen gegen Gewalt und Fremdenhass“ geben. Die Kundgebung findet 14 Uhr auf dem Neumarkt Chemnitz statt.

Zusätzlich findet von 16 bis 18 Uhr ebenfalls auf dem Neumarkt eine Kundgebung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Chemnitz statt. Im Zuge der geplanten Demonstrationen, wird es zu mehreren Straßensperrungen kommen.

Hier die detailierten Absperrungen:

Ab Samstag 6 Uhr, ist der Parkplatz an der Johanneskirche und der Arndtplatz gesperrt.

Zusätzlich bestehen Halteverbote an der Promenadenstraße, an der Augustusburger Straße zwischen Zieschenstraße und Bahnhofsstraße und an der Theresenstraße.

Ab 8 Uhr gilt ebenfalls an der Brückenstraße und Theaterstraße Halteverbot.

Auf der Zschopauer und Bahnhofsstraße werden ab 11 Uhr die Fahrspuren eingeschränkt.

Zu Vollsperrungen kommt es dann ab 12 Uhr auf der Theaterstraße zwischen Falkeplatz und Mühlenstraße sowie der Brückenstraße zwischen Theaterstraße und der Straße der Nationen.

Freigegeben werden die Straßen anschließend von der Polizei.

Autor: Nico Adam