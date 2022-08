Anstieg dualer Ausbildungen im Jahr 2021

Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Dienstag mitteilte, waren dies knapp 380 oder 2,1 Prozent mehr als 2020. Das zeige, dass sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf den sächsischen Ausbildungsmarkt wieder etwas abgeschwächt hätten.

Alle Ausbildungsbereiche außer der öffentliche Dienst (minus 4,3 Prozent) konnten im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs an Verträgen verzeichnen. Den höchsten Anstieg erzielten die Hauswirtschaft (plus 9,5 Prozent) und die Freien Berufe (plus 8,3 Prozent). In den zahlenmäßig am stärksten besetzten Ausbildungsbereichen Industrie und Handel sowie Handwerk betrug die Steigerung 1,9 beziehungsweise 1,2 Prozent.