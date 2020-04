Ansturm auf 200.000 Mund-Nase-Masken für Dresden

Dresden - Seit Wochenbeginn verschenkt Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert in der Stadt Mund-Nase-Masken. Insgesamt 200.000 Stück sollen im Laufe der nächsten Tage verteilt werden. Die große Auftakt-Aktion fand am Montag am Dresdner Rathaus statt. Tausende Menschen standen Schlange - mal mit mehr, mal mit weniger Abstand zueinander. Deshalb gab es nicht nur Lob, sondern auch Kritik an der Art und Weise der Umsetzung der Masken-Austeil-Aktion, unter anderem auch von Sozialministerin Petra Köpping, die direkt im tagesaktuellen Pressebriefing der Staatsregierung darauf Bezug nahm.