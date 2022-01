Anteil an Omikron-Infektionen steigt bundesweit auf 89 Prozent

Laut RKI ergeben sich die deutlichen Unterschiede in den einzelnen Bundesländern aus „der unterschiedlichen Intensität von varianten-spezifischen Testungen in den einzelnen Bundesländern, den Verzögerungen in der labordiagnostischen Erfassung und Übermittlung, sowie der Ausbreitung ausgehend von Ballungsräumen“.

Das RKI rechnet mit einer starken Zunahme an Omikron-Infektionen in den nächsten Wochen. Diese Variante sei auch bei Personen, die geimpft oder genesen sind, leichter übertragbar. Außerdem verbreite sie sich schneller und effektiver, weswegen das RKI „die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch“ einschätzt.

Indessen waren in der zweiten Kalenderwoche in den meisten Bundesländern steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Ebenso stieg die Zahl der positiv Getesteten an, genau wie die Zahl der PCR-Untersuchungen. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 14 Jahren hat sich die 7-Tage-Inzidenz in der letzten Woche verdoppelt.

