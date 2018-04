Gerechtigkeit – Antennengemeinschaften sollen von GEMA-Kosten befreit werden

Viele Bürgerinnen und Bürger empfangen ihre Fernseh- und Hörfunkprogramme über privat organisierte Gemeinschaftsantennen. Deren Betreiber können Wohnungseigentümer-gemeinschaften oder auch Antennengemeinschaften sein, die häufig in Sachsen, aber auch in Bayern oder Brandenburg anzutreffen sind. Antennengemeinschaften leiten die über Satellit ausgestrahlten und mit einer Gemeinschaftsantenne empfangenen Fernseh- oder Hörfunksignale durch ein Kabelnetz an die angeschlossenen Empfangsgeräte ihrer Mitglieder weiter. Obwohl sich die Weiterleitung der Sendesignale bei Wohnungseigentümergemeinschaften und bei Antennengemeinschaften nicht wesentlich unterscheidet, werden diese in Bezug auf zu leistende urheberrechtliche Vergütungen unterschiedlich behandelt. Hierfür fällt bisher eine urheberrechtliche Vergütung in Höhe von über 5% der gesamten Umsätze der Antennengemeinschaften an, die von Verwertungsgesellschaften wie der GEMA geltend gemacht wird. Die Kosten sind für die Antennengemeinschaften erheblich, da sie regelmäßig keine auf Gewinn ausgelegten Wirtschaftsunternehmen sind.

Wenn Wohnungseigentümergemeinschaften über Satellit ausgestrahlte Sendesignale mit einer Gemeinschaftsantenne empfangen und durch ein Kabelnetz zu den einzelnen Empfangsgeräten der Wohnungseigentümer weiterleiten, entstehen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) keine Schadensersatz-, Wertersatz- oder Vergütungsansprüche der Rechteinhaber, wenn es sich um eine zeitgleiche, unveränderte und vollständige Weitersendung handelt. Auch Antennengemeinschaften empfangen die Sendesignale durch eine Gemeinschaftsantenne und leiten diese durch ein Kabelnetz an die Empfangsgeräte der Haushalte weiter, die sich zum Betrieb dieser Gemeinschaftsantennenanlage zusammengeschlossen haben. Dies löst aber nach obergerichtlicher Rechtsprechung urheberrechtliche Vergütungspflichten aus, die von den Antennengemeinschaften zu begleichen sind.

In Ostdeutschland sind in den achtziger Jahren Antennengemeinschaften mit großer Eigeninitiative der Mitglieder entstanden, um gerade auch im ländlichen Raum einen Fernsehempfang zu ermöglichen. Der Freistaat Sachsen hatte bereits im letzten Jahr mit einem Antrag im Bundesrat darauf gedrungen, dass das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegt. Nachdem der Antrag in der vergangenen Legislaturperiode des Bundes nicht aufgegriffen wurde, sieht sich der Freistaat Sachsen in der Verantwortung, jetzt die Diskussion mit einem eigenen Gesetzentwurf erneut anzustoßen.