Antisemitismus: Fälle in Leipzig häufen sich

Die große Synagoge der Jüdischen Gemeinde an der Ecke Gottsched-/Zentralstraße wurde damals in Brand gesteckt. Heute erinnert dort ein Mahnmal an die vielen Opfer der Stadt.

In Gedenken an die Opfer wurden in der ganzen Stadt Stolpersteine geputzt und mit Mahnwachen an die schrecklichen Ereignisse erinnert. Die Organisation der Aktion lag beim Erich-Zeigner-Haus e.V.