Antizyklisch – im Winter Gartenmöbel kaufen

Damit ein gemütliches Plätzchen im Grünen auch optisch ein Highlight wird, ist die Wahl der Gartenmöbel nicht unerheblich. Ein wichtiger Punkt ist dabei der zur Verfügung stehende Platz. Voluminöse Lounge-Möbel benötigen auch den entsprechenden Raum, um nicht erdrückend zu wirken. Auch wenn man gerne ebenso eine opulente Gartenmuschel hätte, wie man sie vor Kurzem vielleicht auf der Heimfahrt in der Straßenbahn im Fahrgastfernsehen gesehen hat und sich schon mit einem Cocktail an lauen Sommernächten darin sah - nicht überall reicht der Platz dafür. Ohne Frage, so eine Liegemöglichkeit ist ein echter Traum. Hat man eine entsprechend große Terrasse oder sogar einen Pool, macht sie sich optimal, um darin zu entspannen. Doch auch andere, etwas weniger Platz einnehmende, Liegen dürfen in keinem Garten fehlen. Neben Sonnenliegen sind Gartensofas in den letzten Jahren Trend geworden. Sie gibt es in kleinen wie auch sehr großen Ausmaßen. Für jeden Platzbedarf lässt sich daher das passende Möbelstück finden. Die zugehörigen Kissen müssen zwar bei Regen eingeräumt werden, ansonsten ist das Wohnzimmer im Freien aber die beste Möglichkeit, allein oder mit Freunden das Draußensein richtig zu genießen.