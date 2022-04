Arbeitgeberpräsident: Versorgung weiter auch mit Kohle und Atomkraft

Wichtig sei eine ehrliche Bestandsaufnahme, ohne Scheuklappen, ideologische oder kommerzielle Einzelinteressen. «Wir sind abhängig und brauchen diese Energie, aber auch andere Rohstoff-Lieferungen. Ein schneller Totalausstieg führt zu massiven Verwerfungen in der Volkswirtschaft, auch in Sachsen», betonte Brückner. Ein schneller Wechsel zu neuen Lösungen sei nicht möglich, weil diese Lösungen erst entwickelt und gebaut werden müssten. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sorgt sich die sächsische Wirtschaft um die Gaslieferungen. Nach Angaben der sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) könnten zahlreiche energieintensive Unternehmen in Bedrängnis geraten.