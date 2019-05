Die Arbeitslosenquote ist in Leipzig auf 6,2 Prozent gesunken. Das ist die niedrigste Quote seit 1991. Vor einem Jahr lag der Wert noch bei 6,7 Prozent. Wie die Arbeitsagentur Mitteilte, waren insgesamt in Leipzig 19539 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Gegenüber 2018 ist das ein Rückgang um rund 1100 Stellen. Gleichzeitig waren gut 8100 Arbeitsstellen unbesetzt.