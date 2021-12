Arbeitslosigkeit in ganz Sachsen gestiegen

Die Entwicklungen in den einzelnen Personengruppen der Erwerbstätigen zeigt für das Jahr 2020 eine ähnliche Tendenz. Die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen ging in allen Kreisen zurück und zeigt für ganz Sachsen eine Entwicklung von -2,9 Prozent. Der Anteil an den gesamten Erwerbstätigen bewegte sich für diese Personengruppe zwischen 7,5 Prozent in der Stadt Dresden und 12,2 Prozent im Landkreis Leipzig. Auch bei der Gruppe der marginal Beschäftigten gab es in allen Landkreisen einen Rückgang. Für ganz Sachsen betrug dieser -8,0 Prozent. Der Anteil der marginal Beschäftigten lag im Bezug zu allen Erwerbstätigen zwischen 6,7 Prozent in Nordsachsen und 8,3 Prozent im Erzgebirgskreis. Ausschließlich die Entwicklung der Zahl an Arbeitnehmern ohne marginale Beschäftigung verhielt sich für 2020 in den Kreisen des Freistaates unterschiedlich. Sie reichte von einem Plus von 1,2 Prozent in der Stadt Leipzig bis zu einem Minus von 1,3 Prozent in Mittelsachsen.

Der Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder“ erhebt und veröffentlicht vergleichbare Daten seit dem Jahr 1991. Diese können auf der Internetseite des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsens eingesehen werden.