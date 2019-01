Arbeitsmarktzahlen weiter auf Rekordtief

Diese Bewerbungsratgeber könnten in der Leipziger Stadtbibliothek bald zum Ladenhüter werden, denn immer mehr Leute in Leipzig sind nicht mehr auf der Suche nach Arbeit sondern stehen in Lohn und Brot. Die Arbeitslosenquote in der Messestadt lag demnach im vergangenen Dezember bei gerade mal 6,1%. Dementsprechend froh zeigte sich Steffen Leonardi von der Agentur für Arbeit.