ARENA LEIPZIG – Zahlen und Veranstaltungen für 2018/19 verkündet

Auch außerhalb des Sports stehen im kommenden Jahr vielversprechende Veranstaltungen an, wie denKonzerte von nationalen Größen wie Herbert Grönemeyer (11.03.) und SEEED (19.10.) sowie internationalen Superstars wie Eros Ramazzotti (11.04.) und Michael Bublé (09.11.). Auch Musical-Fans können sich im kommenden Jahr freuen. So kommt z.B. das im November 2018 ausverkaufte Musical BEAT IT! am 05. März 2019 zurück in die Messestadt.

Um die ARENA LEIPZIG auch im 17. Jahr in einem ordentlichen Zustand zu halten, stehen neben zahlreichen Veranstaltungen auch einige Modernisierungsmaßnahmen an. So werden beispielsweise für einen verbesserten Brandschutz Vorhänge ausgetauscht, die Gastronomie- und VIP-Bereiche erneuert und digitale Beschilderungen für eine bessere Orientierung installiert.