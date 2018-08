Arena Report Spezial ab Samstag: ein spannendes Wahljahr liegt vor uns

Dresden - Über den Sommer sprechen wir mit den Entscheidern in der Landeshauptstadt. Am ArenaBeach nutzen wir die Gelegenheit um auch unkonventionell über die Themen zu reden, die uns in den nächsten Jahren in Dresden bewegen. Anja Polenz hat Dr. Roland Löffler, den Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, zum Sommergespräch gebeten. Den kompletten ArenaReport Spezial sehen Sie am Samstag 18 Uhr sowie Sonntag um 18.30 Uhr im Programm von DRESDEN FERNSEHEN.