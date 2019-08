Die BallsportArena am Eingang zum Sportpark Ostra ist die Multifunktionsarena in der sächsischen Landeshauptstadt schlechthin. Den meisten vor allem bekannt als stimmungsvolle Heimfestung der Bundesligahandballer des HC Elbflorenz, bietet sie aber noch viel mehr – und das für jedermann. Ob opulente Rockkonzerte, ein entspannter Saunagang oder Public Viewing am hauseigenen Strand - in der BallsportArena ist für jeden etwas dabei!

Die BallsportARENA ist für den professionellen Handballsport konzipiert und bietet die notwendigen Voraussetzungen für Training, Wettkampf, Nachwuchsentwicklung sowie Leistungsförderung. Neben den Ballsportarten können Freizeitsportler und Profis auch beim Kegeln, Squash oder Badminton Spaß haben oder sportliche Leistungen verbessern. Und nach dem Sport? Ab in die Sauna oder an die Sportsbar!

In der TV-Serie meldet sich monatlich ein Reporter mit den neusten Infos aus der BallsportARENA.