Auf die BallsportARENA Dresden müsst ihr nicht ganz verzichten. Denn die gibt´s jetzt To Go! Das Team der BSA bietet euch am ArenaBEACH ab sofort mit Abstand das beste To Go Geschäft! Umfangreiches Mittagsangebot, verschiedene Snacks und Getränke – täglich von 11-18 Uhr! Auch die zwei Beachvolleyball-Felder und die Außengastronomie sind ab sofort wieder für euch geöffnet.