Dresden - In der BallsportArena Dresden können Fitnessjunkies und Couch-Potatoes im Sommer an der Bikini-Figur arbeiten. Das geht bei angenehmen Temperaturen in der Halle. Gerade für Ferienkinder lohnt es sich vorbei zuschauen. Daneben gibt es Sommerflair am ArenaBeach. Er ist Anlaufpunkt für Fußballfreunde, Beach-Chiller und Volleyballer. Im neuen ArenaReport entdecken Frank Lösche, Geschäftsführer, und Jonathan Wosch neue Perspektiven auf dem Dach der Multifunktionshalle!