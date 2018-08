Dresden - Über den Sommer sprechen wir mit den Entscheidern in der Landeshauptstadt. Am ArenaBeach nutzen wir die Gelegenheit um auch unkonventionell über die Themen zu reden, die uns in den nächsten Jahren in Dresden bewegen. Jonathan Wosch hat Raoul Schmidt-Lamontain (B'90/Grüne), den Beigeordneten für für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, zum Sommergespräch gebeten.