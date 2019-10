Dresden - Am 4. November ist es wieder soweit: VIDA! ist zu Gast im Kulturpalast. Lassen Sie sich entführen in die mitreißend lebendige Welt der versinnbildlichten Rhythmen Argentiniens. Aufregend. Verführerisch. Unkonventionell. Lebendig! Argentinisch. Südamerikanische Emotion pur. Hier stehen Vollblutkünstler auf der Bühne, die alles können.

VIDA! bringt den echten Tango Argentino in seiner magischen puren Form zurück. Erstmals zeigt Pereyra nun den Music Hall Argentino. Diese markante Epoche der kraftvollen 70er Jahre, die später die Welt eroberte. Mann und Frau im Bann einer stolzen Umarmung, die Beine in atemberaubender Weise in einander greifend. Einst populäre, aber längst vergessene archaische Formen werden in VIDA! 2019 erstmals wieder lebendig. Der betörende Reiz wird durch den fließenden Rollentausch der Tänzer zu Musiker und Sänger intensiviert. Magistral interpretiert von Nicole Nau & Luis Pereyra und Compañia.