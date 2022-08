Aronia-Ernte in Sachsen „katastrophal“

Sie werde "schwach und katastrophal" wie Jörg Holzmüller, Geschäftsführer von Aronia Original Dresden, gegenüber der DPA sagte. Er gehe von fünf bis zehn Prozent des Vorjahresertrages aus. Das liege weniger an Hitze und Trockenheit als am Wind, der die Böden zusätzlich austrockne. Viele Anlagen seien komplett vertrocknet.

Aronia, die als schwarze Apfelbeere bekannte Obstsorte, wird auf landesweit 180 Hektar angebaut. Laut Holzmüller sei das die größte Fläche in Deutschland nach Brandenburg. Sein Unternehmen bezieht in beiden Bundesländern insgesamt rund 200 Hektar Früchte zur Verarbeitung. Davon seien 2021 geschätzt rund 900 bis 1000 Tonnen geerntet worden, doppelt so viele Beeren je Hektar wie normal. In diesem Jahr werden es laut Holzmüller mit viel Glück knapp 80 bis 90 Tonnen.