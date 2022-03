Arseniy Buschmann bleibt bis 2023 – HC Elbflorenz

Buschmann wechselte im Sommer 2016 vom Drittligisten SV Anahlt Bernburg an die Elbe und schaffte mit den Tigern in der darauffolgenden Saison den Aufstieg in die 2. Handball Bundesliga. Damit wird der 1,89 Meter große Rückraumspieler in der nächsten Saison bereits seine siebte Spielzeit für den HCE bestreiten.

Rico Göde zu der Vertrangsverlängerung Buschmanns: „Arseniy hat sich über die letzten Jahre gut entwickelt – besonders zu einem sehr vielseitigen Abwehrspieler. Im Innenblock und auch als Halbverteidiger ist er sehr agil, klug und zweikampfstark und gibt uns damit viele Optionen in der Defensive. Seine Spielintelligenz ist aber auch im Angriff gefragt, wo er als Mittelmann das Spiel gut steuern kann. Daher freue ich mich sehr, dass er uns weiter erhalten bleibt.“

Seit seinem Wechsel zum HC Elbflorenz 2016 bestritt Buschmann bereits 178 Spiele in der 2. und 3. Liga und dem DHB-Pokal. In dieser Zeit gelangen ihm 209 Tore im HC-Dress. „Wir haben in den letzten Jahren als Mannschaft viel erreicht und eine tolle Entwicklung genommen. Das macht Lust auf mehr! Außerdem fühle ich mich in Dresden sehr wohl, weshalb ich glücklich bin, ein weiteres Jahr Teil dieser Mannschaft zu sein.“, sagt Arseniy Buschmann selbst zu seiner Vertragsverlängerung. (Pressestelle HC Elbflorenz)