Artenschutzgebiet der Wechselkröte am Standort Distillery

Leipzig- Die Distillery, Ostdeutschlands ältester Techno-Club, kann noch bis Anfang nächsten Jahres in seinem aktuellen Standort in der Leipziger Südvorstadt bleiben. Die Zusage des Amts für Umweltschutz der Stadt Leipzig war dabei ein wichtiger Faktor für die Verlängerung des Vertrages der Distillery. Vor kurzem berichteten wir im Interview mit Steffen Kache, dem Inhaber der Distillery, über die Zukunft des Clubs. Nun erklärte Peter Wasem, Leiter des Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig, weshalb und wie das Amt für Umweltschutz in dem Prozess beteiligt war.