Artistik, Tanz und Musik auf dem Alten Messeglände

9 Tage dauerte der Aufbau der Zeltanlage an der Straße des 18. Oktobers. Besonders wichtig ist den Veranstaltern, ein Zeichen in der Pandemiezeit zu setzen und Künstlern wie Publikum Mut zu machen. Und dieses Statement kam gut an: Über 2000 Anfragen von Künstlern aus der ganzen Welt gingen bei den Organisatoren ein. Aus all diesen Bewerbungen wurden sowohl bekannte Größen als auch kleinere, unbekanntere, aber nicht minder talentiertere Darsteller und Artisten ausgewählt. Am vergangenen Freitag kamen bereits die ersten Künstler per Flugzeug nach Leipzig. Am folgenden Tag begannen auch schon die Proben.