Asservatenverwaltung der Polizei auf dem Prüfstand

In Zukunft solle es eine sachsenweite einheitliche und revisionssichere Regelung zum Umgang mit Asservaten in der Polizei geben. Außerdem kommt es zu Umgestaltungsmaßnahmen in der Organisationsstruktur der ZentraB Fahrrad in Leipzig. „Den im Bericht aufgezeigten Schwachstellen werden wir mit strukturellen Veränderungen begegnen und dabei eine adäquate Medienarbeit prüfen. Nach Abschluss aller strafrechtlichen Verfahren gegen die Beschuldigten werden in Abhängigkeit der gerichtlichen Entscheidungen personelle Konsequenzen gezogen.“ sagte Innenminister Wöller.