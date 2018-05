Assistenzkräfte für städtische Kitas gesucht

Bereits am Jahresbeginn 2018 hatte der Eigenbetrieb eine Ausschreibung für 200 Erzieher und 25 Assistenzkräfte in kommunalen Krippen, Kindergärten und Horten veröffentlicht. Daraufhin konnten 181 Stellen besetzt werden. Betriebsleiterin Sabine Bibas kommentiert: „Wir freuen uns über dieses Ergebnis, brauchen aber weitere Verstärkung im Team. Der Fachkräfte-Mangel geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Mit den neuen Assistenzkräften haben wir die Möglichkeit, unser pädagogisches Fachpersonal zu unterstützen und zu entlasten. Gleichzeitig verfolgen wir den Anspruch, die Assistenzkräfte perspektivisch über eine berufsbegleitende Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher oder zur Erzieherin zu qualifizieren“, so Bibas.

Der städtische Eigenbetrieb ist mit rund 180 Einrichtungen größter Träger von Kitas in Dresden.