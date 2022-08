Attacke im Chemnitzer Hinterhof: Zweites Opfer gestorben

Chemnitz- Nach einer Attacke in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Chemnitz ist auch das zweite Opfer gestorben. Der 34-Jährige erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann war in der Nacht zu Samstag gemeinsam mit einer 46-Jährigen angegriffen worden.

© Benedict Bartsch

Die Frau war kurz danach im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten beide Opfer Stichverletzungen erlitten. Ein 20-Jähriger war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er sitzt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Zu den Hintergründen wollten sich die Ermittler während der laufenden Untersuchungen nicht äußern. (dpa)