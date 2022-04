Aue erhält mit 2:2 im Ostduell gegen Rostock seine Minimalchance

Sachsen- Die Minimalchance für den FC Erzgebirge Aue ist nicht größer geworden. Im Gegenteil. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev hat nach dem 2:2 (2:1) gegen Hansa Rostock am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga bei noch drei ausstehenden Spielen sieben Punkte Rückstand auf Dynamo Dresden und den Relegationsrang. Die Hanseaten hingegen verpassten es, vorzeitig den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt zu machen. «Wir haben zuviel in Aue liegen lassen und es auch heute wieder nicht geschafft, drei Punkte zu holen», sagte ein enttäuschter Aue-Kapitän Dimitrij Nazarov auf Sky, «wenn der Abstieg kommt, haben wir es verdient.» Patzer und Fehler prägten die Partie.