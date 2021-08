Vogtland- In Auerbach wurde eine sogenannte Alkoholverbotszone eingerichtet. Hintergrund sind Ordnungswidrigkeiten wie Lärm, Vermüllung und auch Körperverletzungen in diesem Bereich. Was es mit dem Erlass auf sich hat, was er für Anwohner bedeutet und wie weit die Alkoholverbotszone reicht, hat uns Anja Löffler-Seifert vom Ordnungsamt Auerbach im Interview erklärt.