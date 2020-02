Auf Abruf zum Helfen bereit

Damit will die Feuerwehr Chemnitz den Bürgern unserer Stadt ihre Aufgaben näher bringen. Die Tätigkeiten der Feuerwehr sind breit gefächert. Nicht nur die Bekämpfung der Flammen oder die Höhenrettung fällt in ihren Aufgabenbereich. Sie sind auch als sogenannte First Responder unterwegs. Wenn der Rettungsdienst ausgelastet ist, springen sie auch im medizinischen Bereich ein. Sie überbrücken als sanitäts- beziehungsweise rettungsdienstlich ausgebildete Einsatzkräfte die Zeit bei Notfällen bis zum Eintreffen des Notarztes.