Auf „Clubkultour“ durch Dresdens Szene

Dresdens Clubszene tritt aus dem Halbdunkel der verrauchten Kellertanzflächen und präsentiert sich mit einem neu gegründeten Interessenverband - dem Klubnetz Dresden e.V. Ihr Anliegen ist es nicht nur, gemeinsam gegenüber Politik und Bevölkerung aufzutreten. Sie wollen auch generell den Stellenwert, den die Club- und Subkulturszene in der Stadt hat, hervorheben und festigen. Clubs seien nicht nur bloße Vergnügungsstätten, sondern wichtige Kultur- und Begegnungsorte. Pünktlich zum weltweiten Open Club Day hatte der Verein zu einer Tour zu den 13 Gründungsmitgliedern eingeladen. Neben Vertretern aus Politik, Verwaltung und Kultur stiegen auch viele interessierte Bürgerinnen und Bürger in den Doppeldeckerbus, um Dresdens Sub- und Clubkulturszene in all ihrer musikalischen Vielfalt von Jazz, Techno, Punk und Disco besser kennenzulernen.