Auf die Pedale, fertig, los!

Vom 31. August bis zum 20. September 2018 sind alle Leipzigerinnen und Leipziger aufgerufen, mit ihren Teams für mehr Klimaschutz und sicheren Radverkehr in die Pedale zu treten. Erwartet werden rund 10.000 Teilnehmer. Die gesammelten Kilometer fließen dann in die Gesamtwertung für die Stadt und in die Wertung für das eigene Team ein. Die besten Teams werden nach Ende der Aktion ausgezeichnet.

Anmelden können sich alle Interessierten unter http://www.stadtradeln.de. Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnis e. V. und wird in Leipzig von der Stadtverwaltung Leipzig und dem Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e. V. organisiert.