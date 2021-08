Auf die Pferde – fertig, los! Renntag in Seidnitz

Trainer wie Peter Schiergen und Andreas Wöhler reisen aus dem Westen an. Für internationales Flair sorgen erneut zahlreiche Gäste aus Tschechien und der Slowakei. Die führenden Jockeys des Landes mit Champion Bauyrzhan Murzabayev an der Spitze sitzen im Sattel. Auch Eduardo Pedroza und der Dresdner Alexander Pietsch rechnen sich Chancen aus. Sein Debüt in Dresden gibt Milos Bunjevac, ein Azubi am Richter-Stall, der bei seiner Premiere im Rennsattel am vergangenen Sonntag in Hoppegarten einen zweiten Platz erreichte. Im Pferdewetten.de-Cup gibt es als Wettchance des Tages eine Viererwette mit einer Garantieauszahlung von 20.000 Euro.



Neben den Rennen gibt es für Groß und Klein wieder eine Menge zu entdecken. Kleine Rennbahngäste können beim Ponyreiten ihre Reitkünste wieder unter Beweis stellen und in der Kindereisenbahn und im Kinderkarussell ein paar Runden drehen. Hutmacherin Katrin Westhäusler präsentiert an ihrem Hutstand schöne Hutkreationen und matteoevents bietet im Sommergarten kulinarische Leckereien und kalte Erfrischungen. Nach langer Zeit führt der Rennverein wieder einmal die 2. Wettchance durch, in der dieses Mal Kinofreikarten für den mitreißendsten Pferdefilm des Jahres DREAM HORSE (Filmstart: 12.08.) verlost werden.



Aufgrund der neuen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 26. Juli und den damit verbundenen Bestimmungen für Großveranstaltungen ist der Rennverein verpflichtet, Kontakterfassung und 3-G-Regelung (Getestet-Geimpft-Genesen) durchzuführen. Besucher des Renntages müssen daher einen entsprechenden Nachweis mitbringen. Corona-Tests müssen tagesaktuell sein (nicht älter als 24 h) und können bei Bedarf auch direkt vor Ort an einer Teststation durchgeführt werden. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, bittet der Veranstalter darum, das entsprechende Meldeformular für Besucher auf www.galopprennbahn-dresden-seidnitz.de herunterzuladen und ausgefüllt am Renntag mitzubringen. Die Registrierung kann auch über die App pass4all erfolgen, der entsprechende QR-Code wird im Eingangsbereich der Galopprennbahn hinterlegt. Die Anmeldung beim Kauf von Online-Tickets auf etix.com erfolgt auf diesem Portal.



Der Einlass beginnt am Samstag um 12 Uhr. Das 1. Rennen startet um 13.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person, inklusive Tribünennutzung, aber ohne Sitzplatzgarantie. Kinder bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt, müssen aber dennoch im Meldeformular mit angegeben werden. Tickets für das Renntagsfrühstück, für die Bewirtung in den Logen sowie für die Dresdener Galopp Lounge können direkt über die Agentur matteoevents unter info@matteoevents.de gebucht werden.

Die weiteren Renntermine der Dresdner Rennsaison 2021 sind wie folgt: Samstag, 25.09. (12 Uhr) und Mittwoch, 17.11. (Buß- und Bettag), 10 Uhr. Änderungen sind vorbehalten.

Quelle: Galopprennbahn Dresden-Seidnitz