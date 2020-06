Auf ein Wort, Herr Minister Gemkow!

Sebastian Gemkow (CDU) wurde 1978 in Leipzig geboren. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Nach seinem Jurastudium arbeitete er als niedergelassener Rechtsanwalt in seiner Heimatstadt. Seit 2009 ist er Landtagsabgeordneter, fünf Jahre später wurde er zum Justizminister berufen. Im März 2020 kandidierte er für das Amt des Oberbürgermeisters in Leipzig und unterlag denkbar knapp dem Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD).